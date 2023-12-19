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15 лет за государственную измену — в Одессе осудили агента ФСБ

19 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
15 лет за государственную измену — в Одессе осудили агента ФСБ
Правоохранители задержали мужчину. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе вынесли приговор спецназначению российских спецслужб, который хотел завербовать сотрудников СБУ. Известно, что мужчина работал на ФСБ с территории так называемой Приднестровской республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали задержания

Мужчина с позывным "Скиф" формировал собственную сеть информаторов на территории Одесской области. В состав вражеской группы он пытался привлечь местных представителей силовых ведомств. По замыслу ФСБ, они должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на юге Украины.

Паспорт гражданина ПМР. Фото: СБУ

В начале октября специалисты СБУ выманили мужчину из ПМР в Одесскую область под предлогом вербовки своего работника. Тогда и удалось его задержать.

В ходе следствия установили, что осужден местный житель, который в начале 90-х выехал в Молдову, где принимал участие в боевых действиях на стороне так называемой "ПМР". Позже в составе российского спецназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне.

Какой приговор вынес суд

Известно, что мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он получил 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве задержан информатор российских спецслужб, который передавал данные о размещении ВСУ на юге. В частности, предатель шпионил за аэродромами.

Также мы писали, что в Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.

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