Прикидався волонтером та шпигував за ЗСУ: в Одесі викрили ворожого агента

СБУ затримала колаборанта. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора. Чоловік, під виглядом волонтера, шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки Україну.

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За інформацією відомства, агент ГРУ для маскування своєї діяльності влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Чим займався ворожий агент

Чоловік намагався виявити у місці ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ. Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.

Зазначимо, що колаборант співпрацював з російської стороною ще з 2014 року. Тоді він проводив активну агітацію щодо створення так званої "Новоросії", але після провалу плану кремлівські куратори перевели його у "режим очікування".

Для комунікації з окупантами фігурант використовував заздалегідь відпрацьовані канали зв’язку через месенджери.

Що знайшли під час обшуку

У зловмисника було вилучено зброю, боєприпаси та мобільний телефон із доказами колабораційної діяльності.

Яке покарання загрожує

СБУ повідомила зраднику підозру одразу за кількома статтями. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.