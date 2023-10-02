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Довічне ув'язнення: в Одесі засудили агента ворожої розвідки

2 жовтня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі засудили агента ГРУ
Затриманий з працівниками СБУ. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агента російської воєнної розвідки. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО в Одесі. 

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Одеській області.

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За інформацією працівників відомства, затримали колаборанта у серпні під час вивчення місця "прильоту".

Що відомо про зрадника

Після повномасштабного вторгнення Росії зрадник виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до "військового комісаріату Криму". Там одесит був завербований кадровим співробітником головного управління розвідки (ГРУ). Він дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ та отримав оперативний псевдонім "Diezel". 

Після отримання 500 доларів США "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України агент повернувся в Одесу для збору розвідданих. Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб.

Пізніше, для прикриття своєї діяльності, чоловік влаштувався до однієї з ГО, яка відповідає за підтримання правопорядку у місті. 

Що знайшли під час обшуку

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони та електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності, а також зброю та боєприпаси.

Яке покарання загрожує

Наразі державному зраднику винесли обвинувачення за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, колаборант з Одеси, який отримав 13 років позбавлення волі, хоче виїхати до Росії. Чоловік у 2022 році передавав окупантам дані про розташування українських військових. 

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