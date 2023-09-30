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"Я для них свій": колаборант з Одеси написав заяву на обмін до РФ

30 вересня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Колаборант з Одеси написав заяву на обмін до РФ
Колаборант на інтерв'ю. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Колаборант з Одеси, який отримав 13 років позбавлення волі, хоче виїхати до Росії. Чоловік у 2022 році передавав окупантам дані про розташування українських військових. 

Про це Новини.LIVE дізналися з інтерв'ю колаборанта на каналі Volodymyr Zolkin.

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Як зазначає сам зрадник України, головною метою цього було заробити грошей, проте прихильність до Росії він також не заперечує. 

"Я спілкувався з російськими агентами ФСБ, які мені надсилали гроші за виконані "роботи". Я передавав адреси розташувань військових частин, кількість особового складу та техніки. Робив це, бо думав, що так буде правильно", — зазначив колаборант. 

Готував підрив водопроводу

З протоколу справи відомо, що чоловік у 2020 році поїхав до Рівного з метою підірвати місцевий водопровід. Він систематично приходив до очисних споруд, вивчав розташування та чекав на вибухові матеріали від російських спецслужб. Проте чоловік став викликати підозру в охоронця, тож справу завершити не вдалося.

Затримали держзрадника минулого року на Одещині. Наразі його засудили на 13 років, проте чоловік написав заяву на обмін до Росії, адже він для них "своя людина". 

Нагадаємо, у Миколаєві на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який допомагав ворогу. Чоловік передавав окупантам відомості про розташування та переміщення ЗС України на території регіону.

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