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Блогер-мільйонник "наводив" російські ракети на Миколаїв

15 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Блогер-мільйонник "наводив" російські ракети на Миколаїв
Юрій Подоляка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Співробітники Служби безпеки України знову відкрили нові злочини відомого прокремлівського блогера, Юрія Подоляка, який зараз переховується в Росії, уникаючи від правосуддя. Раніше СБУ вже зафіксувала його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій на користь країни-агресора та проти України, на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє СБУ.

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Коригував ракетні удари

Юрій Подоляк був причетний до коригування ракетних ударів, запущених агресором по Миколаєву в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. З метою "наведення" ворожої зброї на місто, Подоляк отримував розвіддані від свого інформатора – колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який зараз відбуває довічне ув'язнення за державну зраду.

Інформацію, отриману від посадовця, Подоляк передавав своїм "кураторам" у російських спецслужб. Найбільше цікавили розташування та наслідки ворожих "прильотів" на територію міста, які були документовані зрадником. За даними слідства, комунікація між Подоляком та його інформатором здійснювалася через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

Яке покарання чекає на зрадника

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили Подоляка про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Такі дії караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Раніше Подоляку вже було повідомлено про підозру за п'ятьма іншими статтями Кримінального кодексу України. Оскільки фігурант уникає судового переслідування на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, у Миколаєві на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який допомагав ворогу. Чоловік передавав окупантам відомості про розташування та переміщення ЗС України на території регіону.

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