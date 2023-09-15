Блогер-миллионник "наводил" российские ракеты на Николаев

Юрий Подоляка. Фото: google

Сотрудники Службы безопасности Украины вновь открыли новые преступления известному прокремлевскому блогеру, Юрию Подоляку, который сейчас скрывается в России, избегая правосудия. Ранее СБУ уже зафиксировала его участие в проведении информационно-психологических операций в пользу страны-агрессора и против Украины по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает СБУ.

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Корректировал ракетные удары

Юрий Подоляк был причастен к корректировке ракетных ударов, запущенных агрессором по Николаеву в первые дни полномасштабного вторжения России. В целях "наведения" вражеского оружия на город, Подоляк получал разведданные от своего информатора — бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за государственную измену.

Информацию, полученную от должностного лица, Подоляк передавал своим "кураторам" российским спецслужбам. Больше всего интересовали расположение и последствия вражеских "прилетов" на территорию города, документированных предателем. По данным следствия, коммуникация между Подоляком и его информатором осуществлялась через Телеграмм-канал посредством текстовых сообщений.

Какое наказание ждет предателя

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили Подоляку о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Такие действия наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Ранее Подоляку уже было доложено о подозрении по пяти другим статьям Уголовного кодекса Украины. Поскольку фигурант избегает судебного преследования на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Напомним, в Николаеве на скамью подсудимых отправили местного жителя, помогавшего врагу. Мужчина передавал кафирам сведения о расположении и перемещении ВС Украины на территории региона.