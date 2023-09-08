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Передавав місця розташування ЗСУ: у Миколаєві судитимуть держзрадника

8 вересня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаєві судитимуть держзрадника
Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який допомагав ворогу. Чоловік передавав окупантам відомості про розташування та переміщення ЗС України на території регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду м. Миколаєва. 

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Деталі справи

У лютому 2023 року обвинувачений погодився за грошову винагороду надавати представнику РФ інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗС України, об’єктів критичної інфраструктури у Миколаєві. Надалі він прибув до обласного ТЦК та СП, де зафільмував розташування будівлі, військовослужбовців, які перебували на території, входів та виходів.

Потім отримані файли він надіслав представнику спецслужб РФ, за допомогою месенджеру Telegram та надав дані свого банківського рахунку для отримання грошової винагороди.

Яке покарання загрожує

Розпочато судовий розгляд за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Одесі російського розвідника, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 та брав участь у провокаціях на користь РФ.

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