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Передавал местонахождение ВСУ: в Николаеве будут судить госпредателя

8 сентября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве будут судить госпредателя
Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаеве на скамью подсудимых отправили местного жителя, помогавшего врагу. Мужчина передавал оккупантам сведения о расположении и перемещении ВС Украины на территории региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда г. Николаева.

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Детали дела

В феврале 2023 года обвиняемый согласился за денежное вознаграждение предоставлять представителю РФ информацию о расположении и перемещении подразделений ВС Украины, объектов критической инфраструктуры в Николаеве. В дальнейшем он прибыл в областной ТЦК и СП, где запечатлел расположение здания, находившихся на территории военнослужащих, входов и выходов.

Затем полученные файлы он направил представителю спецслужб РФ с помощью мессенджера Telegram и предоставил данные своего банковского счета для получения денежного вознаграждения.

Какое наказание грозит

Начато судебное разбирательство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского разведчика, воевавшего на стороне так называемой "ЛНР". Местный житель перешел на сторону агрессора в начале мая 2014 года и принимал участие в провокациях в пользу РФ.

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