СБУ затримала в Одесі розвідника російського угруповання "Призрак"

Зловмисник у складі "ЛНР". Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі російського розвідника, який воював на боці так званої "ЛНР". Місцевий мешканець перейшов на сторону агресора на початку травня 2014 та брав участь у провокаціях на користь РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією СБУ, після провальних спроб утворити в Одесі проросійську республіку, зрадник України втік до Луганської області, де й доєднався до лав бойовиків. Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", який надалі було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора.

Війна проти України

У 2022 році брав активну участь у російсько-українській війні на Сході, зокрема в районі Бахмутської траси. Бойовик "Санта" згодом вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Яке покарання загрожує

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в обласному центрі виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної "ЛНР". Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, на Київщині Службі безпеки України (СБУ) вдалося затримати ще одного російського агента-коригувальника. Він був причетний до підготовки атак на українську столицю.

Крім того, в Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ, отримуючи за це зарплату.