Коригувала удари по Одесі за 20 тисяч гривень: СБУ затримала зрадницю

Затримання агентки РФ. Фото:

В Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ отримуючи за це зарплатню.

Про це повідомляє СБУ.

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Зрадила Україну за 20 тисяч

За винагороду, яка становила до 20 тисяч гривень у гривневому еквіваленті, агентка збирала відомості про бази оборонних сил на Одещині. Зокрема, вона надавала інформацію про місця розташування і структуру військових об'єктів.

Важливою частиною її завдань було відстежування наслідків ворожих повітряних атак. Після кожного удару агентка обходила постраждалі вулиці та фіксувала збитки, а ця інформація використовувалася для планування подальших атак.





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Яке покарання чекає на агента РФ

Зараз жінка знаходиться під вартою та визнала свою вину. Вона обвинувачується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Мешканка Одеси повністю розповіла про свою співпрацю з російською розвідкою та признала свої дії як незаконні. Згідно із санкцією статті такі дії караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Більше про зрадників

Нагадаємо, на основі матеріалів Служби безпеки України ще один агент РФ, який передавав розвіддані до Федеральної служби безпеки (ФСБ), отримав термін ув'язнення. Його засуджено за вчинення зради, яка полягала у передачі інформації про українські Військово-морські сили та сухопутні підрозділи ЗСУ на території Одещини.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала юрисконсульта, пов'язаного з "партією Шарія", який працював на російську воєнну розвідку. Зловмисник відігравав ключову роль у передачі важливих розвідувальних даних про українські підрозділи ППО та звітував про наслідки "прильотів".