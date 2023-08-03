Шпигував для РФ: в Одесі СБУ затримала юрисконсульта "партії Шарія"

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала юрисконсульта, пов'язаного з "партією Шарія", який працював на російську воєнну розвідку. Зловмисник відігравав ключову роль у передачі важливих розвідувальних даних про українські підрозділи ППО та звітував про наслідки "прильотів".

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про агента РФ

За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області. Після повномасштабного вторгнення РФ він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до "військового комісаріату Криму".

Зрадник працював юрисконсультом депутатів з "партії Шарія". Фото: СБУ

Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ. Він дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel".

Агент РФ давав коментарі на телебаченні. Фото: СБУ

Фігурант отримав 500 доларів США "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього він повернувся в Одесу для збору розвідданих. Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб.



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Яке покарання чекає на зрадника

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі й також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню.

Нагадаємо, на основі матеріалів Служби безпеки України ще один агент РФ, який передавав розвіддані до Федеральної служби безпеки (ФСБ), отримав термін ув'язнення. Його засуджено за вчинення зради, яка полягала у передачі інформації про українські Військово-морські сили та сухопутні підрозділи ЗСУ на території Одещини.