Шпионил для РФ: в Одессе СБУ задержала юрисконсульта "партии Шария"

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала юрисконсульта, связанного с "партией Шария", работавшего на российскую военную разведку. Злоумышленник играл ключевую роль в передаче важных разведывательных данных об украинских подразделениях ПВО и отчитывался о последствиях "прилетов".

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно об агенте РФ

По данным следствия, злоумышленник является частным юристом, ранее бывшим помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области. После полномасштабного вторжения РФ он вместе с женой уехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма".

Предатель работал юрисконсультом депутатов из "партии Шария". Фото: СБУ

Там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорием Ивановым. Он работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ. Он дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel".

Агент РФ давал комментарии по телевидению. Фото: СБУ

Фигурант получил 500 долларов США "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого он вернулся в Одессу для сбора разведданных. Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.



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Какое наказание ждет предателя

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору. Кроме того, контрразведка СБУ идентифицировала супругу предателя, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячное жалованье.

Напомним, на основе материалов Службы безопасности Украины еще один агент РФ, передававший разведданные в Федеральную службу безопасности (ФСБ), получил срок заключения. Он осужден за совершение измены, которая заключалась в передаче информации об украинских Военно-морских силах и сухопутных подразделениях ВСУ на территории Одесчины.