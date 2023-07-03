В Одесі судитимуть інформатора РФ

Підозрюваний агент РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть громадянина України за державну зраду. Восени минулого року чоловік почав співпрацю зі співробітниками ФСБ та передавав дані про розташування енергетичних об'єктів регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією співробітників прокуратури, зрадник добровільно почав працювати з ворожими спецслужбами. За їхніми вказівками чоловік розвідував місця дислокації об’єктів енергетичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ.

"Матеріал з географічними координатами інформатор передавав через анонімні месенджери і чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів, для подальшого корегування ракетних ударів ворогом", — йдеться у повідомленні.

Також зрадник України передавав інформацію про результати ракетних обстрілів для підтвердження атаки. Під час обшуків у оселі чоловіка виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з агресором.

Наразі злочинцю висунули обвинувачення за фактом державної зради, виправдовування збройної агресії РФ проти України та незаконного поводження з вибуховими речовинами. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Одеси. Його підозрюють у державній зраді та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.