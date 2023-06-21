Одеського інформатора судитимуть за співпрацю з РФ

Інформатор РФ у суді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Одеси. Його підозрюють у державній зраді та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За результатами слідства встановлено, що підозрюваний використовував заборонену соціальну мережу "Вконтакте", де передавав нелегальну інформацію про розташування військових працівників ЗСУ на території Одеси. Даними він ділився з московським блогером та пропагандистом, який перебуває під санкціями.

Крім текстових повідомлень ворожий агент також передавав фотографії збройних позицій Сил оборони з метою їх подальшого ураження з боку агресивної держави.

"Інформатор на цьому не зупинився та надалі почав співпрацювати зі співробітником ФСБ РФ. За його завданням він розвідував передислокацію ЗСУ в регіоні та координати позицій ППО і складів з боєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Обшуки у інформатора РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуку за місцем проживання інформатора правоохоронці вилучили комп'ютери та мобільні телефони, на яких знайшли докази його причетності до злочинної діяльності.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, очікуючи судового процесу, який визначить його подальшу долю.

Яке покарання чекає на інформатора РФ

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради та несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна. Тим часом поширення інформації про розташування ЗСУ карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, Приморський районний суд ухвалив рішення щодо ворожого поплічника, який активно сприяв державі-агресорці. З'ясувалося, що цей громадянин України, колишній мешканець Одеси, у 2019 році переїхав до Російської Федерації.