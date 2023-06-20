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Суд обрав покарання ворожому поплічнику з Одеси: подробиці

20 червня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суд обрав покарання ворожому поплічнику з Одеси: подробиці
Ворожий поплічник. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приморський районний суд прийняв рішення щодо ворожого поплічника, який активно сприяв державі-агресору. З'ясувалося, що цей громадянин України, колишній мешканець Одеси, у 2019 році переїхав до Російської Федерації.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Завдяки своїй військовій освіті, отриманій в Одеському інституті сухопутних військ, він очолив важливу посаду керівника медичного напрямку в "російському університеті спецназу", який є єдиним приватним навчальним центром у системі безпеки РФ. Цей заклад, якому надає підтримку голова Чеченської Республіки, навчає спецпідрозділи та бере участь у підготовці військовослужбовців, що воюють на території України.

Поза військовими справами, цей чоловік активно розповсюджував контент в Інтернеті, присвячений тактичній медичній підготовці. Він також закликав до збору коштів для навчання та оснащення окупантів, що брали участь у бойових діях на українській землі.

Яке покарання на нього чекає

Суд вирішив, що ворожий поплічник вчинив злочин, передбачений статтею 111-2 Кримінального кодексу України, і засудив його до 11 років позбавлення волі. Відрахування строку покарання розпочнеться з дня затримання та фактичного виконання вироку.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру двом жителям Одеси, які причетні до створення фейкових матеріалів на замовлення російських телеканалів. Вони мали дестабілізувати ситуацію навколо мобілізації та Києво-Печерської лаври.

Також ми писали, що приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.

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