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Суд избрал наказание вражескому приспешнику из Одессы: подробности

20 июня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суд избрал наказание вражескому приспешнику из Одессы: подробности
Вражеский приспешник. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приморский районный суд принял решение о враждебном приспешнике, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Благодаря своему военному образованию, полученному в Одесском институте сухопутных войск, он возглавил важный пост руководителя медицинского направления в "российском университете спецназа", являющегося единственным частным учебным центром в системе безопасности РФ. Это заведение, которому оказывает поддержку председатель Чеченской Республики, обучает спецподразделения и участвует в подготовке военнослужащих, воюющих на территории Украины.

Вне военных дел этот мужчина активно распространял контент в Интернете, посвященный тактической медицинской подготовке. Он также призвал к сбору средств для обучения и оснащения окупантов, участвовавших в боевых действиях на украинской земле.

Какое наказание его ждет

Суд решил, что вражеский приспешник совершил преступление, предусмотренное статьей 111-2 Уголовного кодекса Украины, и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Вычет срока наказания начнется со дня задержания и фактического исполнения приговора.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении двум жителям Одессы, причастным к созданию фейковых материалов по заказу российских телеканалов. Они должны дестабилизировать ситуацию вокруг мобилизации и Киево-Печерской лавры.

Также мы писали, что приморский районный суд города Одессы вынес приговор российскому пропагандисту , обвиняемому в вербовке украинцев для совершения терактов. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания.

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