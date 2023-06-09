Вербував для терактів: російського пропагандиста засудили в Одесі

Прихильник "руського миру". Фото: СБУ

Приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про вербувальника

Згідно зі зібраними доказами досудового слідства, прихильник “руського миру”, народжений у Дніпрі. Він перебував на постійному проживанні в Російській Федерації з 2014 року, приїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області та очолив так зване гуманітарне управління "Міністерства оборони ЛНР". Чоловік відомий своїм рішучим антиукраїнським ставленням та неприйняттям ідей Революції гідності та політики української влади.

Проросійська діяльність зловмисника

Його основною метою було створення хаосу в Україні та формування так званої "Новоросії". У період з квітня до червня 2014 року він завербував двох жителів Одеси для здійснення диверсійних актів та терактів. Залучені особи мали збирати інформацію про місцевість, проводити фотографування об'єктів інфраструктури, стежити за проукраїнськими активістами та офісами громадських об'єднань в Одесі. Крім того, російський куратор цікавився суспільно-політичною ситуацією в місті та настроями одеситів після трагічних подій 2 травня 2014 року.

Одеситам, яких було завербовано, надавалися кошти, комп'ютерна техніка, засоби конспіративного зв'язку, зброя та матеріали для виготовлення вибухівки. Проте у червні 2014 року на етапі підготовки злочинів співробітники Служби безпеки України затримали терористів.

Після вторгнення Російської Федерації в Україну цей пропагандист часто цитувався російськими ЗМІ як "воєнний експерт".

Яке покарання чекає на пропагандиста

Рішенням суду злочинець був засуджений як винний у сприянні вчиненню терористичного акту шляхом вербування кількох осіб, що передбачено частиною 2 статті 258-4 Кримінального кодексу України. Йому було накладено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Нагадаємо, поліцейські з Одеси повідомили про виявлення підозрілого чоловіка, який активно підтримував російські війська, та їхнього лідера. Цей 55-річний зловмисник поширював антиукраїнський контент і висловлював своє захоплення діями окупантів.