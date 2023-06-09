Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вербував для терактів: російського пропагандиста засудили в Одесі arrow

Вербував для терактів: російського пропагандиста засудили в Одесі

9 червня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вербував для терактів: російського пропагандиста засудили в Одесі
Прихильник "руського миру". Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приморський районний суд міста Одеси виніс вирок російському пропагандисту, якого звинувачували у вербуванні українців для вчинення терактів. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Що відомо про вербувальника

Згідно зі зібраними доказами досудового слідства, прихильник “руського миру”, народжений у Дніпрі. Він перебував на постійному проживанні в Російській Федерації з 2014 року, приїхав на тимчасово окуповану територію Луганської області та очолив так зване гуманітарне управління "Міністерства оборони ЛНР". Чоловік відомий своїм рішучим антиукраїнським ставленням та неприйняттям ідей Революції гідності та політики української влади.

Проросійська діяльність зловмисника

Його основною метою було створення хаосу в Україні та формування так званої "Новоросії". У період з квітня до червня 2014 року він завербував двох жителів Одеси для здійснення диверсійних актів та терактів. Залучені особи мали збирати інформацію про місцевість, проводити фотографування об'єктів інфраструктури, стежити за проукраїнськими активістами та офісами громадських об'єднань в Одесі. Крім того, російський куратор цікавився суспільно-політичною ситуацією в місті та настроями одеситів після трагічних подій 2 травня 2014 року.

Одеситам, яких було завербовано, надавалися кошти, комп'ютерна техніка, засоби конспіративного зв'язку, зброя та матеріали для виготовлення вибухівки. Проте у червні 2014 року на етапі підготовки злочинів співробітники Служби безпеки України затримали терористів.

Після вторгнення Російської Федерації в Україну цей пропагандист часто цитувався російськими ЗМІ як "воєнний експерт".

Яке покарання чекає на пропагандиста 

Рішенням суду злочинець був засуджений як винний у сприянні вчиненню терористичного акту шляхом вербування кількох осіб, що передбачено частиною 2 статті 258-4 Кримінального кодексу України. Йому було накладено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання. 

Нагадаємо, поліцейські з Одеси повідомили про виявлення підозрілого чоловіка, який активно підтримував російські війська, та їхнього лідера. Цей 55-річний зловмисник поширював антиукраїнський контент і висловлював своє захоплення діями окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB