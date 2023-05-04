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В Одесі й не тільки: СБУ припинила діяльність 11 інтернет-агітаторів

4 травня 2023 15:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі й не тільки: СБУ припинила діяльність 11 інтернет-агітаторів
Затримання інтернет-агітатора. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України повідомила про успішне блокування ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, яка діяла в різних регіонах країни. Ця мережа налічувала 11 осіб, що поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

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Повідомляється, що одному з адміністраторів анонімного Телеграм-чату в Одесі, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону, була пред'явлена підозра. Іншого адміністратора вже було затримано в лютому цього року. 

Ситуація в інших регіонах

У різних регіонах України контррозвідка СБУ продовжує викривати діяльність ворожих інтернет-агітаторів, які займаються поширенням фейкових новин і дезінформації на тему війни в Україні. Зокрема, в Київській області був знайдений бізнесмен, який на своїй сторінці у Фейсбук заперечував російську агресію та стверджував, що війна в Україні – це "внутрішній громадянський конфлікт".

СБУ перевіряє ноутбук колаборанта. Фото: СБУ
СБУ перевіряє ноутбук колаборанта. Фото: СБУ

Діяльність інших двох пропагандистів з Чернігівської області припинено за поширення дописів на підтримку агресивної політики Кремля та співчування загарбникам. На Дніпропетровщині було затримано чотирьох місцевих жителів, які закликали до співпраці з окупантами та дискредитували сили оборони. Ще один інтернет-агітатор був затриманий у Харківській області за героїзацію російських окупантів, а на Кіровоградщині були виявлені два агітатори, які виправдовували воєнні злочини рашистів, у тому числі обстріли українських міст.

Яке покарання на них чекає

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

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