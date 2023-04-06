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На Одещині СБУ затримала прокремлівського інтернет-агітатора

6 квітня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Порушено кримінальну справу за двома статтями
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Зловмисник використовував анонімні акаунти у забороненій соцмережі "Вконтакте". Він активно розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві. Окрім того, також поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Яке покарання чекає на чоловіка

Жителю Одещини повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 та ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Санкції першої статті передбачають покарання обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.Разом с тим санкції другої статті передбачають покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Більше про любителів "руського миру"

В Одесі відбулось повторне слухання справи, щодо чоловіка, який займався антиукраїнською агітацією у соцмережах. Любителю "руського миру" скасовували іспитовий термін та призначили покарання у вигляді позбавленні волі.  

Також зазначимо, що поліцейські затримали в Одесі підозрюваного у колабораційній діяльності та розповсюдженні пропаганди в підтримку російської загарбницької політики. Підозрюваний використовував соцмережу "Однокласники" для поширення вірусних публікацій, які возвеличували "кремлівського вождя".

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