Чекав на російських кумирів: одесит підозрюється у колабораційній діяльності
Поліцейські затримали в Одесі підозрюваного у колабораційній діяльності та розповсюдженні пропаганди в підтримку російської загарбницької політики. Підозрюваний використовував соцмережу "Однокласники" для поширення вірусних публікацій, які возвеличували “кремлівського вождя”.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Чоловік поширював ворожу пропаганду через соціальну мережу "Однокласники", виступаючи за захоплення українських міст і розповсюдження "російського миру" на територіях європейських країн. Поліція здійснила обшук в його помешканні та вилучила зброю, яку він зберігав незаконно.
"На власній сторінці чоловік розміщував публікації, в яких возвеличував кремлівського вождя, закликав не обмежуватись захопленням українських міст. Шанувальник кремля зневажливо висловлювався про українців та стверджував: "Одеса – російське місто"", — йдеться в повідомленні.
Яке покарання чекає на любителя "руського миру"
На підставі зібраних доказів, підтверджених лінгвістичною експертизою, поліцейські повідомили фігуранту про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора.
Такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Прихильники "руського миру"
Прихильниці "руського мира" у Миколаєві винесли вирок. Жінка надавала ворогу інформацію щодо позицій українських захисників. Їй призначено покарання — 11 років позбавлення волі.
Також працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно прихильника "руського миру". Він влітку 2022 року у складі організованої групи на чолі з агентом фсб, намагався викрасти патріотично налаштованого одеського підприємця.