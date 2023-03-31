Ждал российских кумиров: одессит подозревается в коллаборационной деятельности
Полицейские задержали в Одессе подозреваемого в коллаборационной деятельности и распространении пропаганды в поддержку российской захватнической политики. Подозреваемый использовал соцсеть "Одноклассники" для распространения вирусных публикаций, возвеличивавших "кремлевского вождя".
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Муж распространял вражескую пропаганду через социальную сеть "Одноклассники", выступая за захват украинских городов и распространение "русского мира" на территориях европейских стран. Полиция провела обыск в его доме и изъяла оружие, которое он хранил незаконно.
"На собственной странице мужчина размещал публикации, в которых возвеличивал кремлевского вождя, призвал не ограничиваться захватом украинских городов. Поклонник кремля пренебрежительно высказывался об украинцах и утверждал: "Одесса — российский город"", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет любителя "русского мира"
На основании собранных доказательств, подтвержденных лингвистической экспертизой, полицейские сообщили фигуранту о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрации государства-агрессора.
Такие действия наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.
Поклонники "русского мира"
Поклонницы "русского мира" в Николаеве вынесли приговор. Женщина предоставляла врагу информацию о позициях украинских защитников. Ей назначено наказание — 11 лет лишения свободы.
Также работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении сторонника "русского мира". Он летом 2022 года в составе организованной группы во главе с агентом фсб пытался похитить патриотически настроенного одесского предпринимателя.