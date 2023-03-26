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Прихильниці "руського міра" у Миколаєві винесли вирок: що призначив суд

26 березня 2023 14:29
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Прихильниці "руського міра" у Миколаєві винесли вирок
Засуджена корегувала вогонь окупантів по позиціях ЗСУ у Миколаєві
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Жінка надавала ворогу інформацію щодо позицій українських захисників.  Їй призначено покарання — 11 років позбавлення волі.  

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

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"Доведено, що жінка упродовж травня-червня 2022 року, будучи активною учасницею телеграм-каналу проросійської спрямованості, поширила у ньому інформацію про розташування на території міста бойових позицій,  бронетехніки та артилерії ЗСУ  із зазначенням конкретних координат", — йдеться у повідомленні.

Під час розслідування слідчі з’ясували, що прихильниця "руського миру" працює на одному із підприємств оборонної сфери та мешкає неподалік багатоквартирного будинку, де наприкінці червня минулого року від ракетного обстрілу повністю зруйновано два поверхи, внаслідок чого загинуло вісім осіб, ще шість отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"54-річну жительку міста Миколаєва визнано винною у несанкціонованому поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ з метою передачі вказаної інформації державі-агресору, поєднаного з визнанням правомірним та виправдуванням збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 114-2, ч.1, ч.3 ст.436-2 КК України). Їй призначено покарання —11 років позбавлення волі", — зазначили у прокуратурі.

Обвинувальний вирок виніс Заводський районний суд міста Миколаєва. 

Вирок ще не набув законної сили, оскільки є час на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси.

Фото: lexinform

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