Поклонницы "русского мира" в Николаеве вынесли приговор

Поклоннице "русского мира" в Николаеве вынесли приговор: что назначил суд
Женщина предоставляла врагу информацию о позициях украинских защитников. Ей назначено наказание – 11 лет лишения свободы.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
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"Доказано, что женщина в течение мая-июня 2022 года, будучи активной участницей телеграмм-канала пророссийской направленности, распространила в нем информацию о расположении на территории города боевых позиций, бронетехники и артиллерии ВСУ с указанием конкретных координат", — говорится в сообщении.
В ходе расследования следователи выяснили, что сторонница "русского мира" работает на одном из предприятий оборонной сферы и проживает неподалеку от многоквартирного дома, где в конце июня прошлого года от ракетных обстрелов полностью разрушены два этажа, в результате чего погибли восемь человек, еще шесть получили ранения разной степени тяжести.
"54-летняя жительница города Николаева признана виновной в несанкционированном распространении информации о расположении подразделений ВСУ с целью передачи указанной информации государству-агрессору, совмещенному с признанием правомерным и оправданием вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 114-2, ч.1, ч.3 ст.436-2 УК Украины). Ей назначено наказание — 11 лет лишения свободы", — отметили в прокуратуре.
Обвинительный приговор вынес Заводской суд города Николаева.
Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку есть время на его апелляционное обжалование.
Напомним, дело мертвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы.
Фото: lexinform