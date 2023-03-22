Воєнний злочин рф: прокуратура розпочала розслідування ракетної атаки по Одесі

По Одесі було запущено три ракети

Учора, 21 березня, близько 19:50 російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в одну з будівель монастиря.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено дах та міжповерхові перекриття триповерхової будівлі гуртожитку на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Вибито шибки в декількох прилеглих будинках та монастирі. За попередніми даними, троє людей отримали травми, одного з них госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

Одеська обласна прокуратура взялась за розслідування порушення законів і норм війни відповідно до статті 438 частини 1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори, які мають намір довести до відповідальності осіб, які допустилися злочину. Такі дії караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.

Тим часом загроза не минула. Станом на ранок 22 березня корабельне угруповання ворога нарощено. На бойовому чергуванні два надводні ракетоносії.