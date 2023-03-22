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Военное преступление рф: прокуратура начала расследование ракетной атаки по Одессе

22 марта 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
По Одессе было запущено три ракеты
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера, 21 марта, около 19:50 российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в одно из построек монастыря.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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"В результате ракетного удара повреждены крыша и межэтажные перекрытия трехэтажного здания общежития на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Выбиты стекла в нескольких близлежащих домах и монастыре. По предварительным данным, три человека получили травмы, одного из них госпитализировали", — говорится в сообщении.

Одесская областная прокуратура взялась за расследование нарушений законов и норм войны в соответствии со статьей 438 части 1 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры, которые намерены довести до ответственности лиц, допустивших преступление. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

Тем временем угроза не миновала. По состоянию на утро 22 марта корабельная группировка врага наращена. На боевом дежурстве два надводных ракетоносителя.

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