Зміна тактики: рф почали економити морські ракети — Гуменюк
Станом на ранок, 22 березня, корабельне угруповування ворога нарощено. Загрозу несуть два надводних ракетоносії.
Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
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Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні 13 ворожих кораблів. На бортах ракетоносіїв можливий залп — 16 "Калібрів".
"Наростивши таку присутність вогневого ураження, вони поки що на цьому й зупинилися. Нібито демонструючи, що ті ракети, про які було заявлено, що вони уражені "Калібр НК", нібито наразі у використанні та в роботі. Надводні ракетоносії готові. Тож рівень ракетної небезпеки залишається все ж таки досить високий", — зазначила Наталя Гуменюк.
Як додала речниця ОК "Південь", те що ворог минулої ночі використовував атаку з повітря, може свідчити про те, що вони починають морські ракети суттєво економити. Наразі військові рф використовують тактику виснаження наших систем ППО.
Ворог продовжує маневрувати на безпечній відстані в Чорному морі. Наталя Гуменюк розповідала, що гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть з пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм та правил ведення війни.
Зазначимо, після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.
Нагадаємо, 21 березня, російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ. Це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.