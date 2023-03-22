Зміна тактики: рф почали економити морські ракети — Гуменюк

Можливі точкові ракетні удари

Станом на ранок, 22 березня, корабельне угруповування ворога нарощено. Загрозу несуть два надводних ракетоносії.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні 13 ворожих кораблів. На бортах ракетоносіїв можливий залп — 16 "Калібрів".

"Наростивши таку присутність вогневого ураження, вони поки що на цьому й зупинилися. Нібито демонструючи, що ті ракети, про які було заявлено, що вони уражені "Калібр НК", нібито наразі у використанні та в роботі. Надводні ракетоносії готові. Тож рівень ракетної небезпеки залишається все ж таки досить високий", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", те що ворог минулої ночі використовував атаку з повітря, може свідчити про те, що вони починають морські ракети суттєво економити. Наразі військові рф використовують тактику виснаження наших систем ППО.

Ворог продовжує маневрувати на безпечній відстані в Чорному морі. Наталя Гуменюк розповідала, що гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть з пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм та правил ведення війни.

Зазначимо, після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.

Нагадаємо, 21 березня, російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ. Це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.