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Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты — Гуменюк

22 марта 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможны точечные ракетные удары
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По состоянию на утро, 22 марта, корабельная группировка врага наращена. Угрозу несут два надводных ракетоносителя.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Сейчас в Черном море на боевом дежурстве 13 вражеских кораблей. На бортах ракетоносителей возможен залп — 16 "Калибров".

"Нарастив такое присутствие огневого поражения, они пока на этом и остановились. Якобы демонстрируя, что те ракеты, о которых было заявлено, что они поражены "Калибр НК", якобы пока в использовании и в работе. Надводные ракетоносители готовы. Уровень опасности остается все же достаточно высокой", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила спикер ОК "Юг", то, что враг минувшей ночью использовал атаку с воздуха, может свидетельствовать о том, что они начинают морские ракеты существенно экономить. В настоящее время военные России используют тактику истощения наших систем ПВО.

Враг продолжает маневрировать на безопасном расстоянии в Черном море. Наталья Гуменюк рассказывала, что гипотетически могут быть осуществлены пуски даже с пунктов базирования, хотя это противоречит мерам безопасности, но враг не соблюдает нормы и правила ведения войны.

Отметим, что после увеличения "бавовни" в Крыму российский флот оказался в сложной ситуации, поскольку у русских нет возможности вывести свои корабли. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории моря.

Напомним, 21 марта, российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ. Это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

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