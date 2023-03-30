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Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

30 березня 2023 16:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пенсіонер підтримував рф через заборонений в Україні застосунок
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На своїй сторінці в "Однокласниках" одесит поширював антиукраїнський контент. Його підозрюють у колабораційній діяльності. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Прибічник "російського миру" виправдовував збройну агресію рф проти України та заперечував причетність російських військовослужбовців до вбивств мирного населення. Правоохоронці конфіскували у підозрюваного мобільний телефон, яким він користувався для здійснення незаконних дій.  

Яке покарання чекає на пенсіонера

60-річному мешканцю Одеси повідомили про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. Такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Прихильники "руського миру" 

Прихильниці "руського мира" у Миколаєві винесли вирок. Жінка надавала ворогу інформацію щодо позицій українських захисників.  Їй призначено покарання — 11 років позбавлення волі.  

Також працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно прихильника "русского мира". Він влітку 2022 року у складі організованої групи на чолі з агентом фсб, намагався викрасти патріотично налаштованого одеського підприємця.

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