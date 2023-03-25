В Одесі засудили жінку, що проводила референдум на Херсонщині: вирок суду

Свою провину вона визнала

Жителька Чорнобаївки, погодилась взяти участь у проведенні незаконного референдуму. Жінка працювала у виборчій комісії в селі.

Про це повідомили у пресслужбі Приморського райсуду Одеси.

В супроводі озброєних російських військових здійснила подворовий обхід жителів села, обвинувачена надавала людям бюлетені для голосування. Референдум був за входження Херсонської області до складу рф.

Жінка у судовому засіданні вину визнала повністю, підтвердила обставини, просила затвердити угоду з прокурором.

Яке покарання чекає на жінку

Суд призначив узгоджене покарання — 5 років реального тюремного покарання із забороною на 10 років обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, займатися діяльністю, повʼязаною з виборчим процесом та процесом референдуму.

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Нагадаємо, у Миколаєві затримали мешканця Снігурівки за надання хабаря слідчому СБУ. За гроші чоловік хотів уникнути покарання за колабораційну діяльність.

Ще одну любительку "руського міра" Приморський суд Одеси відправив за ґрати. Колаборантка влаштовувала проросійські референдуми на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Приморський суд Одеси відправив за ґрати на п'ять років чоловіка, який у 2015 році пішов воювати проти України на боці "ЛНР". За даними слідства, бойовик став на облік до лав ЗСУ у Любашівському районі на посаду оператора електронно-обчислювальних машин.