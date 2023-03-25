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В Одессе осудили женщину, которая проводила референдум в Херсонской области: приговор суда

25 марта 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Свою вину она признала
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жительница Чернобаевки согласилась принять участие в проведении незаконного референдума. Женщина работала в избирательной комиссии в селе.

Об этом сообщили в пресс-службе Приморского райсуда Одессы.

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В сопровождении вооруженных русских военных совершила подворовый обход жителей села, обвиняемая предоставляла людям бюллетени для голосования. Референдум был за вхождение Херсонской области в состав россии.

Женщина в судебном заседании вину признала полностью, подтвердила обстоятельства, просила утвердить соглашение с прокурором.

Какое наказание ждет женщину

Суд назначил согласованное наказание — 5 лет реального тюремного наказания с запретом на 10 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом и процессом референдума.

Больше о коллаборантах

Напомним, в Николаеве задержан житель Снигиревки за предоставление взятки следователю СБУ. За деньги мужчина хотел избежать наказания за коллаборационную деятельность.

Еще одну любительницу "русского мира" Приморский суд Одессы отправил за решетку. Колаборантка устраивала пророссийские референдумы на временно оккупированной территории Херсонской области.

Приморский суд Одессы отправил за решетку на пять лет мужчину, который в 2015 году пошел воевать против Украины на стороне ЛНР. По данным следствия, боевик встал на учет в ряды ВСУ в Любашевском районе на должность оператора электронно-вычислительных машин.

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