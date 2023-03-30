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Оправдывал агрессию: житель Одессы подозревается в коллаборационной деятельности

30 марта 2023 16:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пенсионер поддерживал РФ через запрещенное в Украине приложение
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На своей странице в "Одноклассниках" одессит распространял антиукраинский контент. Его подозревают в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Сторонник "русского мира" оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и отрицал причастность русских военнослужащих к убийствам мирного населения. Правоохранители конфисковали у подозреваемого мобильный телефон, которым он пользовался для совершения незаконных действий.

Какое наказание ждет пенсионера

60-летнему жителю Одессы сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действиям государства-агрессора. Такие действия наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Поклонники "русского мира"

Поклонницы "русского мира" в Николаеве вынесли приговор. Женщина предоставляла врагу информацию о позициях украинских защитников. Ей назначено наказание — 11 лет лишения свободы.

Также работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении сторонника русского мира. Он летом 2022 года в составе организованной группы во главе с агентом фсб пытался похитить патриотически настроенного одесского предпринимателя.

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