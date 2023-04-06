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В Одесской области СБУ задержала прокремлевского интернет-агитатора

6 апреля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возбуждено уголовное дело по двум статьям
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира" , который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Злоумышленник использовал анонимные аккаунты в запретной соцсети "Вконтакте". Он активно распространял призывы к уничтожению правительственных построек в Киеве. Кроме того, он также распространял в интернете запрещенную коммунистическую символику.

Какое наказание ждет мужчину

Жителю Одесщины поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 109 и ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Санкции первой статьи предусматривают наказание ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой. Вместе с тем санкции второй статьи предусматривают наказание ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок , с конфискацией имущества или без таковой.

Больше о любителях "русского мира"

В Одессе состоялось повторное слушание дела относительно мужчины, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях. Любителю "русского мира" отменяли испытательный срок и назначили наказание в виде лишения свободы.

Также отметим, что полицейские задержали в Одессе подозреваемого в коллаборационной деятельности и распространении пропаганды в поддержку российской захватнической политики. Подозреваемый использовал соцсеть "Одноклассники" для распространения вирусных публикаций, возвеличивавших "кремлевского вождя".

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