В Одессе и не только: СБУ прекратила деятельность 11 интернет-агитаторов

Задержание интернет-агитатора. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, действовавшей в разных регионах страны. Эта сеть насчитывала 11 человек, распространявших кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сообщается, что одному из администраторов анонимного Телеграмм-чата в Одессе, который был создан для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона, было предъявлено подозрение. Другой администратор уже был задержан в феврале этого года.

Ситуация в других регионах

В разных регионах Украины контрразведка СБУ продолжает разоблачать деятельность враждебных интернет-агитаторов, занимающихся распространением фейковых новостей и дезинформации на тему войны в Украине. В частности, в Киевской области был найден бизнесмен, который на своей странице в Фейсбуке отрицал российскую агрессию и утверждал, что война в Украине — это "внутренний гражданский конфликт".

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Деятельность других двух пропагандистов из Черниговской области приостановлена за распространение сообщений в поддержку агрессивной политики Кремля и соболезнования захватчикам. На Днепропетровщине были задержаны четыре местных жителя, которые призывали к сотрудничеству с оккупантами и дискредитировали силы обороны. Еще один интернет-агитатор был задержан в Харьковской области за героизацию российских оккупантов, а в Кировоградской области были обнаружены два агитатора, которые оправдывали военные преступления рашистов, в том числе обстрелы украинских городов.

Какое наказание их ждет

По данным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.