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Підтримував Путіна: в Одесі затримали колаборанта

8 червня 2023 10:38
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Підтримував Путіна: в Одесі затримали колаборанта
Затримання чоловіка. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські з Одеси повідомили про виявлення підозрілого чоловіка, який активно підтримував російські війська, та їхнього лідера. Цей 55-річний зловмисник поширював антиукраїнський контент і висловлював своє захоплення діями окупантів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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У мережі "Одноклассники", яка є забороненою в Україні, зловмисник розміщував публікації, закликаючи до підтримки російського президента та виправдовуючи окупантів. Він також заохочував до територіальних змін нашої країни. У затриманого було вилучено мобільний телефон та комп'ютерне обладнання, які містять докази його незаконної діяльності. 

Підозрюваний в колабораційній діяльності. Фото: ГУНП в Одеській області
Підозрюваний у колабораційній діяльності. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на чоловіка

За наявності достатніх доказів Київська окружна прокуратура міста Одеси повідомила про підозру злочинцю згідно з частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Цей випадок стосується колабораційної діяльності, що означає публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти нашої країни та публічні заклики до підтримки дій держави-агресора.

Такі дії караються позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про успішне блокування ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, яка діяла в різних регіонах країни. Ця мережа налічувала 11 осіб, що поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі.

Також ми писали, що правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру", який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

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