Одеські прикордонники не впустили в Україну шанувальника "руського миру"

Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: google

Громадянину Молдови, який виявився прихильником російської влади, був заборонений в'їзд на територію України. Прикордонники Білгород-Дністровського загону разом зі співробітниками СБУ провели детальну перевірку іноземця.

Про це повідомляє ДПСУ.

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У зв'язку з прихильністю до російської влади йому було відмовлено в пропуску через державний кордон та накладено заборону на в'їзд на територію України на три роки.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про успішне блокування ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, яка діяла в різних регіонах країни. Ця мережа налічувала 11 осіб, що поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі.

Також ми писали, що правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.