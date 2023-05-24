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Одеські прикордонники не впустили в Україну шанувальника "руського миру"

24 травня 2023 13:50
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські прикордонники не впустили в Україну шанувальника "руського миру"
Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Громадянину Молдови, який виявився прихильником російської влади, був заборонений в'їзд на територію України. Прикордонники Білгород-Дністровського загону разом зі співробітниками СБУ провели детальну перевірку іноземця.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Під час перевірки в особистому мобільному телефоні іноземця були виявлені матеріали проросійського характеру та відеозаписи, спрямовані на дискредитацію керівництва нашої держави.

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У зв'язку з прихильністю до російської влади йому було відмовлено в пропуску через державний кордон та накладено заборону на в'їзд на територію України на три роки.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про успішне блокування ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, яка діяла в різних регіонах країни. Ця мережа налічувала 11 осіб, що поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі.

Також ми писали, що правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

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