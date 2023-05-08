Заперечувала агресію РФ: жителька Одещини постане перед судом

Суддя б'є молотком. Фото: Pexels

Правоохоронці звинуватили жительку Мологівської територіальної громади у поширенні матеріалів, які містять заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Жінку підозрюють у глорифікації військових держави-окупанта.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

57-річна жителька Мологівської територіальної громади, яка займалась поширенням проросійського контенту в соцмережі "Однокласники", була відправлена на лаву підсудних. Жінку обвинувачують у поширенні матеріалів, в яких заперечується збройна агресія Росії проти України.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, за допомогою якого жінка поширювала проросійський контент. У своїх дописах вона визнавала збройну агресію РФ проти України правомірною, а також вихваляла військових держави-окупанта.

Яке покарання чекає на жінку

Обвинувачення жительці Мологівської територіальної громади передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. Обвинувальний акт вже направлений до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про успішне блокування ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, яка діяла в різних регіонах країни. Ця мережа налічувала 11 осіб, що поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі.

Також ми писали, що правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.