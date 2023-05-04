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Ворожі інформатори, що шукали ППО в Одесі постануть перед судом: яке покарання на них чекає

4 травня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворожі інформатори, що шукали ППО в Одесі постануть перед судом: яке покарання на них чекає
Затримання агента РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох інформаторів російських спецслужб, яких затримано в березні цього року в Одесі. Вони збирали розвідувальні дані про позиції української ППО на Одещині та важливі об'єкти інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

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Поплічниками ворога були двоє місцевих жителів, один з яких працював на комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси". Встановлено, що їх дистанційно залучила російська спецслужба через їх прокремлівські погляди.

Листування одесита з росіянином. Фото: СБУ
Листування одесита з росіянином. Фото: СБУ

Зловмисників задокументували та затримали на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору. Для комунікації з ним вони використовували месенджери, передавали інформацію у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом місцевості.

Яке покарання чекає на інформаторів

Агентів РФ обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення згідно з ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Одещини, які незаконно збирали та поширювали інформацію про розташування військової техніки Збройних Сил України (ЗСУ). Вони через месенджер відправляли дані знайомому громадянину Росії.

Крім того, Служба безпеки розкрила діяльність ворожого агента, який поширював інформацію про атаки "Шахедів" в Одесі. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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