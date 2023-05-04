Вражеские информаторы, искавшие ПВО в Одессе предстанут перед судом: какое наказание их ждет

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух информаторов российских спецслужб, задержанных в марте этого года в Одессе. Они собирали разведывательные данные о позициях украинской ПВО в Одесской области и важных объектах инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области .

Читайте также:

Приспешниками врага были двое местных жителей, один из которых работал на коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы". Установлено, что их дистанционно привлекла российская спецслужба из-за их прокремлевских взглядов.

Переписка одессита с россиянином. Фото: СБУ

Злоумышленников задокументировали и задержали на попытке передачи разведывательных сведений агрессору. Для коммуникации они использовали мессенджеры, передавали информацию в виде электронных фото- и видеофайлов с описанием местности.

Какое наказание ждет информаторов

Агенты РФ обвиняют в совершении уголовного правонарушения согласно ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения. Такие действия караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одесщины, незаконно собиравших и распространявших информацию о расположении военной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Они через мессенджер отправляли данные знакомому гражданину России.

Кроме того, Служба безопасности раскрыла деятельность вражеского агента, распространявшего информацию об атаках "Шахедов" в Одессе. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.