Шукали ППО: СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів

Агентів рф наразі тримають під вартою

Служба безпеки України розкрила змову двох осіб, які працювали на рф. Чоловіки збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони та інші об'єкти важливої інфраструктури на території Одещини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Плани ворога

Зловмисники, які виявились місцевими жителями, мали намір передати надбану інформацію російським спецслужбам через месенджери. Відомості, які вони збирали, охоплювали переміщення колон з військовою технікою та позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ. Ці дані були частинами планів використання українських об'єктів для завдавання ворогом ракетних ударів.







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Затримання зловмисників

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору. За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких — працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

Яке покарання чекає на агентів рф

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом мешканцям Одещини за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). За цей злочин Законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі.

Прихильники "руського миру"

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно прихильника "русского мира". Він влітку 2022 року у складі організованої групи на чолі з агентом фсб, намагався викрасти патріотично налаштованого одеського підприємця.

Слідчі прокуратури Одеської області викрили експравоохоронця. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Українська Служба безпеки затримала в Одесі поплічника російської агресії, який збирав і передавав інформацію про розташування військових об'єктів та коригував ракетні удари по місту. За даними слідства, злочинець працював на російську розвідку, отримуючи від неї завдання.