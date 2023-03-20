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Передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси

20 березня 2023 14:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси
Експравоохоронець співпрацював з агресором
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Слідчі прокуратури Одеської області  викрили експравоохоронця. Йому  повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, підозрюваний за грошову винагороду допомагав ворогу в проведенні підривної діяльності проти України. Також у разі окупації Одеси хотів отримати посаду начальника економічного відділу в правоохоронних органах РФ.

Зловмисник збирав розвіддані про місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ на території одного з районів Одеси, їхньої кількості. Також  передавав інформацію щодо особового складу та військової техніки, які здійснюють охорону цих об’єктів.

"На виконання завдань російських кураторів під час поїздки до Миколаєва агент відстежував постачання військової техніки на передову, зосередження військових, фіксував місця дислокації військових частин та позицій ППО", — йдеться у повідомленні. 

Для комунікації з представниками ФСБ РФ інформатор використовував заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал. У текстових повідомленнях коригувальник підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.  

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одеській майже пів року  експоліцейський збирав та передавав інформацію спецслужбам держави-окупанта. Прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника МВС України за фактом державної зради.

Фото: 12 канал

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