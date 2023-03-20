Передавал данные об ВСУ и ожидал оккупации Одессы
Следователи прокуратуры Одесской области разоблачили экс-правохранителя. Ему огласили о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение помогал врагу в проведении взрывной деятельности против Украины. Также в случае оккупации Одессы хотел получить должность начальника экономического отдела в правоохранительных органах рф.
Злоумышленник собирал разведданные о местоположении средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве. Также передавал информацию о личном составе и военной технике, которые осуществляли охрану этих объектов.
"Во выполнение задач российских кураторов во время поездки в Николаев агент отслеживал поставки военной техники на передовую, сосредоточение военных, фиксировал места дислокации воинских частей и позиций ПВО", — говорится в сообщении.
Для коммуникации с представителями ФСБ рф информатор использовал заранее отработанный анонимный телеграмм-канал. В текстовых сообщениях корректировщик подтверждал врагу координаты военных объектов с помощью ссылки на Google maps.
Подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Одесской почти полгода экс-полицейский собирал и передавал информацию спецслужбам государства-оккупанта. Прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника МВД Украины по факту государственной измены.