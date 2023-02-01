Прокурори Одещини повідомили про підозру двом офіцерам, що воюють за рф

Досудове розслідування мають проводити без присутності підозрюваних

Колишнім офіцерам Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗСУ заочно повідомлено про підозри. У 2014 році, під час окупації Криму, вони перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Деталі справи

За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації території Криму колишні офіцери не з’явилися на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України. Вони зрадили військовій присязі на вірність українському народові, відмовились виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних силах України.

"Перейшовши таким чином на бік ворога, вони вчинили державну зраду та дезертирство. З 2014 року і по сьогодні вказані особи проходять військову службу у складі ЗС рф у федеральній бюджетній установі "міжнародний протимінний центр збройних сил російської федерації"", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає за держзраду

Прокурори заочно повідомили про підозри колишньому начальнику штабу та командиру групи інженерного забезпечення інженерного загону Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗСУ за фактами державної зради та дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

Держзрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Тим часом санкції другої статті передбачають позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Більше про зрадників

Служба безпеки затримала агента спецслужб рф в результаті контрдиверсійних заходів на півдні України. На його телефоні виявлено електронні карти з "цілями" повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря.

Також Служба безпеки викрила спроби окупантів зруйнувати критичну інфраструктуру: у Миколаєві затримано агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.