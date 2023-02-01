Прокуроры Одесщины сообщили о подозрении двум офицерам, воюющим за РФ

Досудебное расследование должно проводиться без присутствия подозреваемых

Бывшим офицерам Центра оперативного (боевого) обеспечения ВМС ВСУ заочно уведомлено о подозрениях. В 2014 году во время оккупации Крыма они перешли на сторону врага.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Детали дела

По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации территории Крыма бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины. Они предали военную присягу на верность украинскому народу, отказались исполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных силах Украины.

"Перейдя таким образом на сторону врага, они совершили государственную измену и дезертирство. С 2014 года и по сей день указанные лица проходят военную службу в составе ВС рф в федеральном бюджетном учреждении "международный противоминный центр вооруженных сил российской федерации", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет госпредательство

Прокуроры заочно сообщили о подозрениях бывшему начальнику штаба и командиру группы инженерного обеспечения инженерного отряда Центра оперативного (боевого) обеспечения ВМС ВСУ по фактам государственной измены и дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Госизмена карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Тем временем санкции второй статьи предусматривают лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Больше о предателях

Служба безопасности задержала агента спецслужб россии в результате контрдиверсионных мер на юге Украины. На его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

Также Служба безопасности разоблачила попытки оккупантов разрушить критическую инфраструктуру: в Николаеве задержан агент, который передавал врагу геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах. Полученные координаты захватчики планировали использовать для серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.