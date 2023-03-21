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Искали ПВО: СБУ задержала в Одессе двух вражеских информаторов

21 марта 2023 10:29
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Агентов рф сейчас содержат под стражей
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины раскрыла сговор двух человек, работавших на россии. Мужчины собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и других объектах важной инфраструктуры на территории Одесчины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Планы врага

Злоумышленники, оказавшиеся местными жителями, намеревались передать достоянную информацию российским спецслужбам через мессенджеры. Собираемые ими охватывали перемещение колонн с военной техникой и позиции систем противовоздушной обороны ВСУ. Эти данные были частями планов использования украинских объектов для нанесения врагом ракетных ударов.

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Задержание злоумышленников

Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессору. По данным следствия, враждебными приспешниками являются двое местных жителей, среди которых — работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Какое наказание ждет агентов рф

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум жителям Одесской области по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). За это преступление Законом предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы.

Поклонники "русского мира"

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении сторонника "русского мира". Он летом 2022 года в составе организованной группы во главе с агентом ФСБ пытался похитить патриотически настроенного одесского предпринимателя.

Следователи прокуратуры Одесской области разоблачили экс-правохранителя. Ему доложено о подозрении в государственной измене.

Украинская Служба безопасности задержала в Одессе приспешника российской агрессии, который собирал и передавал информацию о расположении военных объектов и корректировал ракетные удары по городу. По данным следствия, преступник работал на российскую разведку, получая от нее задания.

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