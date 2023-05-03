Поширювали інформацію про військову техніку ЗСУ: на Одещині затримали двох приятелів

Затримання агента РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Одещини, які незаконно збирали та поширювали інформацію про розташування військової техніки Збройних Сил України (ЗСУ). Вони через месенджер відправляли дані знайомому громадянину Росії.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Мешканець села Крижанівка та його приятель надсилали через месенджер знайомому громадянину Росії дані про переміщення, рух та розташування колони військової техніки ЗСУ, яка рухалась з Одеси на передову.

Збір та передача інформації сталися з порушенням законодавства, оскільки чоловіки усвідомлювали, що зібрана ними й передана інформація буде використана ворогом і може завдати шкоди державній безпеці України. За цей злочин Законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою.

"Агенти" РФ на Одещині

Служба безпеки розкрила діяльність ворожого агента, який поширював інформацію про атаки "Шахедів" в Одесі. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Також в Одесі затримали 46-річну жінку, яка просувала антиукраїнські наративи у соцмережах та закликала громадян України до підтримки російської агресії. Правоохоронці встановили, що під час трансляції прямого ефіру у соціальному застосунку Tik Tok жінка заявляла, що чекає кремлівського вождя в Одесі та готова до бойових дій, аби тільки назавжди возз’єднатися з росіянами.