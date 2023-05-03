Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поширювали інформацію про військову техніку ЗСУ: на Одещині затримали двох приятелів arrow

Поширювали інформацію про військову техніку ЗСУ: на Одещині затримали двох приятелів

3 травня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поширювали інформацію про військову техніку ЗСУ: на Одещині затримали двох приятелів
Затримання агента РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Одещини, які незаконно збирали та поширювали інформацію про розташування військової техніки Збройних Сил України (ЗСУ). Вони через месенджер відправляли дані знайомому громадянину Росії.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Мешканець села Крижанівка та його приятель надсилали через месенджер знайомому громадянину Росії дані про переміщення, рух та розташування колони військової техніки ЗСУ, яка рухалась з Одеси на передову.

Збір та передача інформації сталися з порушенням законодавства, оскільки чоловіки усвідомлювали, що зібрана ними й передана інформація буде використана ворогом і може завдати шкоди державній безпеці України. За цей злочин Законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою.

"Агенти" РФ на Одещині

Служба безпеки розкрила діяльність ворожого агента, який поширював інформацію про атаки "Шахедів" в Одесі. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Також в Одесі затримали 46-річну жінку, яка просувала антиукраїнські наративи у соцмережах та закликала громадян України до підтримки російської агресії. Правоохоронці встановили, що під час трансляції прямого ефіру у соціальному застосунку Tik Tok жінка заявляла, що чекає кремлівського вождя в Одесі та готова до бойових дій, аби тільки назавжди возз’єднатися з росіянами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB