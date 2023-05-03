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Распространяли информацию о военной технике ВСУ: в Одесской области задержали двух приятелей

3 мая 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Распространяли информацию о военной технике ВСУ: в Одесской области задержали двух приятелей
Задержание агента РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одесской области, которые незаконно собирали и распространяли информацию о расположении военной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Они через мессенджер отправляли данные знакомому гражданину России.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Детали дела

Житель села Крыжановка и его приятель посылали через мессенджер знакомому гражданину России данные о перемещении, движении и расположении колонны военной техники ВСУ, которая двигалась из Одессы на передовую.

Сбор и передача информации произошли с нарушением законодательства, поскольку мужчины осознавали, что собранная ими и переданная информация будет использована врагом и может нанести ущерб государственной безопасности Украины. За это преступление Законом предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы. В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей.

"Агенты" РФ в Одесской области

Служба безопасности раскрыла деятельность вражеского агента, распространявшего информацию об атаках "Шахедов" в Одессе. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Также в Одессе задержана 46-летняя женщина, которая продвигала антиукраинские нарративы в соцсетях и призвала граждан Украины к поддержке российской агрессии. Правоохранители установили, что во время трансляции прямого эфира в социальном приложении Tik Tok женщина заявляла, что ждет кремлевского вождя в Одессе и готова к боевым действиям, лишь бы навсегда воссоединиться с россиянами.

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