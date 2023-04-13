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СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував атаки "Шахедів" по Одесі

13 квітня 2023 10:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував атаки "Шахедів" по Одесі
Затримання агента РФ в Одесі. Фото: СБУ/Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки розкрила діяльність ворожого агента, який поширював інформацію про атаки "Шахедів" в Одесі. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

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Діяльність ворожого інформатора

Підозрюваний, радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу, поширював інформацію через групу в месенджері "Telegram", призначену для росіян. Він розповідав про місця розташування підрозділів Сил оборони та їх озброєння, а також "зливав" дані про виконання оборонних замовлень. Крім того, поплічник окупантів фіксував наслідки атак.

"Після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки "прильотів" із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на "коригувальника вогню"

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Наразі йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.

Прихильники "руського миру"

В одеситки, прихильниці "руського миру", було виявлено інформацію про розташування Збройних Сил України на узбережжі міста. Наразі на жінку чекає суд.

Також в Одесі відбулось повторне слухання справи щодо чоловіка, який займався антиукраїнською агітацією у соцмережах. Любителю "руського миру" скасували іспитовий термін та призначили покарання у вигляді позбавленні волі.  

Нагадаємо, правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

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