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"Бомбити потрібно вночі": в Одесі затримали поплічницю країни-агресора

6 квітня 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жінка може потрапити за ґрати на 8 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В одеситки, прихильниці "руського миру", виявлено інформацію про розташування Збройних Сил України на узбережжі міста. Наразі на жінку чекає суд.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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 Прихильниця рф створила власний telegram-канал, де розміщувала скриншоти карти міста в картографічному вебсервісі Google Maps з мітками точного розташування підрозділів ЗСУ та їх укріплень. Зображення супроводжувались дописами, що результативніше завдавати ракетних ударів по українських захисниках в темний час доби.

Яке покарання чекає на поплічницю рф

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканці Одеси за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Наразі їй обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі відбулось повторне слухання справи, щодо чоловіка, який займався антиукраїнською агітацією у соцмережах. Любителю "руського миру" скасовували іспитовий термін та призначили покарання у вигляді позбавленні волі.  

Також правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.

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