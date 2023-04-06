"Бомбить нужно ночью": в Одессе задержали приспешницу страны-агрессора

Женщина может попасть за решетку на 8 лет

У одесситки, поклонницы "русского мира", обнаружена информация о расположении Вооруженных Сил Украины на побережье города. Теперь женщину ждет суд.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Поклонница россии создала собственный telegram-канал, где размещала скриншоты карты города в картографическом вебсервисе Google Maps с метками точного расположения подразделений ВСУ и их укреплений. Изображения сопровождались сообщениями, что результативнее наносить ракетные удары по украинским защитникам в темное время суток.

Какое наказание ждет приспешница россии

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жители Одессы по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Такие действия караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас ей избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Одессе состоялось повторное слушание дела относительно мужчины, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях. Любителю "русского мира" отменяли испытательный срок и назначили наказание в виде лишения свободы.

Также правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.