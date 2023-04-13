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СБУ задержала вражеского информатора, корректировавшего атаки "Шахедов" по Одессе

13 апреля 2023 10:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ задержала вражеского информатора, корректировавшего атаки "Шахедов" по Одессе
Задержание агента РФ в Одессе Фото: СБУ/Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности раскрыла деятельность вражеского агента, распространявшего информацию об атаках "Шахедов" в Одессе. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Деятельность вражеского информатора

Подозреваемый, радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса, распространял информацию через группу в мессенджере Telegram, предназначенную для россиян. Он рассказывал о местоположениях подразделений Сил обороны и их вооружении, а также "сливал" данные о выполнении оборонных заказов. Кроме того, приспешник оккупантов фиксировал последствия атак.

"После российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия "прилетов" с детализацией степеней поражения атакованных объектов. Эти данные враг мог использовать для повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет "корректировщика огня"

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований). Такие действия караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. В настоящее время ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Поклонники "русского мира"

У одесситки, поклонницы "русского мира", была обнаружена информация о расположении Вооруженных Сил Украины на побережье города. Теперь женщину ждет суд.

Также в Одессе прошло повторное слушание дела в отношении мужчины, который занимался антиукраинской агитацией в соцсетях. Любителю "русского мира" отменили испытательный срок и назначили наказание в виде лишения свободы.

Напомним, правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.

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